"Goldgräberstimmung für Investitionen in Start-ups"

Die Coronakrise hat der Gründerszene einen Schub verliehen. Das zeigen zum einen die steigenden Zahlen der neu gegründeten Unternehmen, zum anderen aber auch die Investitionen in Start-ups. Allein in Österreich floss, wie berichtet, heuer bisher bereits mehr als eine Milliarde Euro in Start-ups und damit mehr als doppelt so viel wie in den beiden Jahren zuvor zusammen.