Gold glänzt bei Anlegern so hell wie lange nicht

Diese Woche knackte er erstmals seit sechs Jahren wieder die Marke von 1500 Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Seit Anfang Juni hat Gold rund 17 Prozent an Wert gewonnen. Die Entwicklung erinnert an den Rekordanstieg im Jahr 2011: Damals trieben die Folgen der Finanzkrise den Preis auf ein Rekordhoch von 1921 Dollar.

Heute sind der Handelskonflikt zwischen China und den USA und die Furcht vor einem Währungskrieg die stärksten Preistreiber. Auch die sinkenden Zinsen spielen eine Rolle: Wie berichtet, hat die US-Notenbank Fed den Leitzins vor kurzem erstmals seit zehn Jahren gesenkt. Die Menschen flüchten in sichere Anlageformen, zu denen auch Gold gezählt wird. "Gold ist auf dem Weg in neue Sphären", sagt Rohstoffexperte Daniel Briesemann von der Commerzbank. Auch das Interesse an ETFs sei riesig: Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die es ermöglichen, in Gold zu investieren, ohne es selbst lagern zu müssen.