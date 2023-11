Sie haben in kurzer Zeit Imperien aufgebaut und stehen jetzt vor Problemen: der US-amerikanische Unternehmer Elon Musk und der Tiroler Investor Rene Benko. So unterschiedlich ihre Herkunft und Branchen sind, so viel verbindet sie. Beide brauchen die Öffentlichkeit und gelten gleichzeitig als geheimnisumwittert.