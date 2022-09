Gmundner Molkerei: Grünes Licht für Fusion mit Jäger

Das teilte die Genossenschaft in einer Aussendung mit. Mit Details ist man noch zurückhaltend, denn die Bundeswettbewerbsbehörde muss dem Deal noch zustimmen. Dass es eine Mehrheit für die Fusion geben wird, galt als wahrscheinlich (wir berichteten):

Die Gmundner Molkerei pflegt bereits seit Anfang 2021 mit der Molkerei Jäger eine Kooperation am Standort Gmunden: Dort produziert der Mozzarella-Spezialist Jäger Pasta-Filata-Produkte, die Gmundner Molkerei stellt das Personal und das Gebäude. Jäger ist bereits seit 20 Jahren am österreichischen Milchmarkt tätig. Das neue Gemeinschaftsunternehmen soll rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ca. 3.000 Milchbetriebe zählen und künftig rund 800 Mio. Liter Rohmilch verarbeiten.

Ursprünglich war in Gmunden ein Zusammengehen der Molkerei mit der SalzburgMilch angedacht worden. Mitten in die Verhandlungen platzte dann aber im April ein Angebot der Milchwerke Jäger. Das Management gab dieser Variante den Vorzug gegenüber der österreichischen Lösung, die das neue Unternehmen nach Berglandmilch zum zweitgrößten Milchverarbeiter des Landes gemacht hätte. Das letzte Wort hatten aber die rund 2.000 Milchbauern und Mitglieder in der Generalversammlung.