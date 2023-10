Gmundner Milch mit viel Export

Im Jahr eins der Fusion mit dem Milchwerk Jäger aus Oberbayern betrug der Gesamtumsatz 644 Millionen Euro. In der Kombination mit dem Partnerbetrieb aus Bayern habe es unterm Strich auch ein positives Betriebsergebnis gegeben, gibt das Unternehmen an.

Von den verarbeiteten 861 Millionen Kilogramm Milch stammen 340 Millionen Kilogramm aus Gmunden. Mehr als die Hälfte der Milch- und Käseerzeugnisse gehen in den Export, dazu gehört auch Haltbarmilch. Dafür wird neu eine aluminiumfreie Verpackung eingesetzt. Zehn Millionen Euro wurden heuer in den angekündigten Aus- und Umbau der Molkerei investiert, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

