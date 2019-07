Glyphosat-Prozess: Bayer-Strafe deutlich gesenkt

Etappensieg für Bayer: Der deutsche Pharma- und Agrarkonzern kommt in einem der laufenden Glyphosat-Prozesse in den USA mit einer deutlich geringeren Strafzahlung davon. Eine Richterin im kalifornischen Oakland senkte in der Nacht auf Freitag den von Geschworenen verhängten Schadenersatz für die an Krebs erkrankten Kläger von zwei Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) auf 86,7 Millionen Dollar (78 Millionen Euro). Wie berichtet, macht das Ehepaar Alva und Alberta Pilliod den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup für seine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs verantwortlich. Die Geschworenen hatten im Mai entschieden, dass Bayer haftbar sei. Der deutsche Konzern hat Monsanto, den US-Hersteller von Roundup, vor rund einem Jahr für 63 Milliarden Dollar übernommen.

13.400 Klagen gegen Bayer

Die Richterin hatte bereits Anfang Juni angekündigt, die Strafe zu reduzieren, weil das Strafmaß den zulässigen verfassungsrechtlichen Rahmen überschreite. Bayer bezeichnete die Entscheidung am Freitag als Schritt in die richtige Richtung, kündigte aber Berufung an: Das Urteil werde nicht von den Beweisen gestützt.

Nun muss das Ehepaar Pilliod entscheiden, ob es das Urteil akzeptieren oder einen neuen Prozess anstreben wird. Sein Anwalt bezeichnete die Entscheidung am Freitag trotz des gesenkten Strafmaßes als "großen Sieg". Es ist bereits der dritte Glyphosat-Prozess, den Bayer in den USA verloren hat. Insgesamt ist der Konzern mit 13.400 Klagen konfrontiert.