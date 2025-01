Glücksspiel: Novomatic verkauft Admiral Österreich an Tipico

Das gaben beide Unternehmen am Mittwoch bekannt. Die Novomatic AG und die Tipico Gruppe haben eine Vereinbarung über den Verkauf ihres 100-Prozent-Anteils an der Muttergesellschaft der Admiral Gruppe in Österreich abgeschlossen. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, etwa behördliche Genehmigungen, wird die Atlas Group GmbH – eben jene Admiral-Mutter – übernommen. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.

Tipico ist in Deutschland der führende Anbieter von Sportwetten und Online-Automatenspielen. Gemäß Aussendung möchte man mit dieser Investition die Position in Öterreich weiter stärken und das Portfolio erweitern. Novomatic wiederum möchte sich auf internationale Wachstumsmärkte fokussieren.

Das stellt Stefan Krenn, Vorstand der Novomatic AG, in einem Statement klar. "Wir haben uns zu einem Verkauf der Admiral Gruppe in Österreich entschlossen, um uns auf internationale Wachstumsmärkte zu fokussieren und die weitere globale Expansion voranzutreiben", so Krenn. "Mit Tipico haben wir einen hoch professionellen und verlässlichen Partner gefunden, der Admiral in Österreich erfolgreich und nachhaltig weiterführen wird."

Axel Hefer, Chef der Tipico Gruppe: "Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt in der Expansionsstrategie von Tipico dar, um unsere führende Rolle im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen und unsere Marktposition in Österreich zu stärken. Tipico steht seit 20 Jahren für modernste Technologie, innovative Produkte und Konsumentenschutz. Wir freuen uns, einen Partner gefunden zu haben, der die gleichen Werte teilt und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft am österreichischen Sportwetten- und Glücksspielmarkt."

1500 Mitarbeiter in Österreich

Admiral ist seit 1991 in Österreich Anbieter von Sportwetten und Glücksspiel und betreibt mehr als 200 Filialen bundesweit. 1500 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Novomatic beschäftigt weltweit mehr als 25.000 Mitarbeiter in 50 Ländern und setzte zuletzt 3,2 Milliarden Euro um.

Tipico hat 1000 Mitarbeiter Standorte in sechs europäischen Ländern: Deutschland, Österreich, Kroatien, Gibraltar, Polen und Malta (dort ist auch die Unternehmenszentrale). Für die Gruppe und das dazugehörige Franchise-Netzwerk arbeiten darüber hinaus mehr als 6000 Menschen.

