Globale Mindeststeuer für Unternehmen ab 2024

Mindestens 15 Prozent Gewinnsteuer müssen Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro weltweiten Umsatzes künftig an den Staat abliefern. Darauf haben sich 138 Staaten der OECD 2021 geeinigt. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Dienstag ein entsprechendes nationales Gesetz in Begutachtung geschickt, die Umsetzung einer EU-Richtlinie zur effektiven Mindestbesteuerung.

Steuersätze unter 15 Prozent haben neben den klassischen Niedrigsteuerländern wie den Cayman Islands auch Länder wie Bulgarien, Liechtenstein, Ungarn und Zypern. Das von Österreich erwartete zusätzliche Steueraufkommen stehe im Übrigen nicht im Vordergrund der Überlegungen. "Es geht ja darum, einen einheitlichen Standard weltweit von zumindest 15 Prozent Effektivbesteuerung umzusetzen", sagte der zuständige Sektionschef im Finanzministerium, Gunter Mayr, in einem Pressegespräch.

Konkret bedeutet das: Ungarn könnte beispielsweise entweder seine Effektivbesteuerung auf 15 Prozent anheben oder Österreich könnte sich die Differenz holen, wenn die Muttergesellschaft des besteuerten Unternehmens in Österreich ist.

Betroffen sind von der globalen Mindeststeuer große Konzerne, die einen weltweiten Umsatz von zumindest 750 Millionen Euro haben. In Österreich gibt es 120 Muttergesellschaften solcher Konzerne, die in Österreich 2380 inländische Tochtergesellschaften haben. Dazu kämen rund 4000 inländische Tochtergesellschaften von großen ausländischen Konzernen.

In Kraft treten soll die neue Regelung mit 1.1.2024. Das zusätzliche Steueraufkommen für Österreich soll "konservativ geschätzt" 100 Millionen Euro pro Jahr betragen.

Zähmung der Giganten

Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, "dass Digital-Giganten auch in Europa korrekt ihre Steuern zahlen", sagte der Finanzminister in Richtung Google, TikTok, Amazon und Facebook/Meta. Mit der Einführung der Digitalsteuer in Österreich 2020 sei ein erster Schritt für mehr Fairness zwischen der analogen und der digitalen Wirtschaft gesetzt.

Die erste Säule des internationalen Abkommens zur Umverteilung von Besteuerungsrechten befindet sich hingegen noch in Verhandlungen, es spießt sich an den USA und deren Übermacht an Digitalkonzernen. Die USA haben den Vertrag noch nicht unterschrieben.

