Gleich vier Gesetze fehlen für die Gasumrüstung

Nicht gänzlich zu Ende gedacht scheinen einige Gesetze und Verordnungen, die gerade in Arbeit sind. So wird an der Energielenkungsverordnung und am Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz gearbeitet, dazu gibt es das Gasdiversifizierungsgesetz.

Aktuell in Begutachtung ist die Energielenkungsverordnung. Anfang Juli hat Energieministerin Leonore Gewessler angekündigt, Umrüstungen von Gas auf andere Energieformen in den Betrieben zu 100 Prozent zu finanzieren. Auch dass sich dadurch die CO2-Emissionen erhöhen würden, sei mitgedacht, entsprechende Ausnahmegenehmigungen würden erteilt, hieß es an die Unternehmen bzw. deren Interessensvertretungen.

Doch der Hund steckt – wie so oft – im Detail: Die Wirtschaftskammer Oberösterreich hat sich anhand von einigen Fällen, die Unternehmer an sie herangetragen haben, angesehen, was alles geändert werden muss – was aber im Anlagenrecht und damit im Wirtschaftsministerium oder im Land geregelt ist: das oberösterreichische Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz, die oberösterreichische Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung, das Bundesgesetz zum Ölkesseleinbauverbot und die Feuerungsanlagen-Verordnung des Bundes. Mit Stand gestern seien in diesen Fällen noch keine Adaptierungen vorgenommen worden, heißt es aus der Wirtschaftskammer. Im Kabinett des Wirtschaftsministers gab es zu dem Themenkomplex gestern noch keine Wahrnehmung, wie eine Anfrage der OÖN ergeben hat.

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Doris Hummer, fordert eine Art Notfallzulassung: "Die Wirtschaft braucht dringend Genehmigungsfreistellungen für die Notfallvorsorge, vor allem im Anlagen- und Baurecht. Das braucht es im Hinblick auf das Gasdiversifizierungsgesetz, das ab sofort 100 Millionen Euro pro Jahr für die Umrüstung auf andere Energieträger von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte zur Verfügung stellt."

Beispielhaft der Fall einer Mühlviertler Firma, die von Erdgas auf Hackschnitzel umsteigen will. Wegen der Planungs-, Verfahrens- und Lieferzeiten sei das aber vor der Heizsaison nicht zu schaffen. Deshalb wollte der Firmenchef eine mobile Ölheizung anschaffen. Die Bezirkshauptmannschaft teilte aber mit, dass ein Projekt eingereicht und ein komplettes Betriebsanlagen-Genehmigungsverfahren abgewickelt werden müsse. (sib)