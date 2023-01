Gier und Übertreibung der Herde: Lehren aus der Krise?

Winston Churchill wird dieser Satz zugeschrieben: "Never waste a good crisis." Der einstige britische Premierminister verwies darauf, keine Krise ungenutzt für neue Lehren zu lassen. Die Weltwirtschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten eine Reihe von Krisen durchlebt. Zehn davon haben wir in unserer Serie zuletzt beschrieben. Und wir befinden uns gerade mitten in einer weiteren – einer mit Pandemie und hoher Inflation. Nach Schuldenkrise, Dotcom-Blase, Immobilienkrise