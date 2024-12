Der Aufstieg von Gianni Versace gleicht einem Märchen, jedoch ohne „Happy End“. Am 2. Dezember 1946 wurde Versace in der Stadt Reggio im süditalienischen Kalabrien in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Seine Kindheit verbrachte er in der Schneiderei seiner Mutter: Dort entwickelte sich seine Leidenschaft für Stoffe und Mode.