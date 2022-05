Gewinne der Stromfirmen abschöpfen?

Spannend wird es, wie sich heute, Montag, die Aktienkurse von Österreichs führenden Stromunternehmen entwickeln. Die Aussage von Kanzler Karl Nehammer (VP) über eine angekündigte Prüfung einer Gewinnabschöpfung wegen der hohen Strompreise in der vergangenen Woche hatte die Notierungen von Verbund und EVN in den Keller geschickt und deren Marktwert um 5,4 Milliarden Euro geschmälert. Die öffentliche Hand hält direkt und indirekt bei beiden Konzernen rund 80 Prozent.

Auf diesen Vorstoß gab es sowohl ablehnende als auch zustimmende Reaktionen. Am Sonntag sagte Ökonom Christian Kimmich vom Institut für Höhere Studien (IHS), "Gewinnabschöpfung in Maßen sollte da kein Problem sein". Solange ganz klar sei, dass die Gewinnabschöpfung aus dieser einmaligen, außerordentlichen Situation hergeleitet werde, könne man so einen Eingriff durchführen.

Allerdings könnte es juristische Probleme geben, wenn man teilstaatliche Unternehmen anders behandele als rein private, gab Kimmich zu bedenken.

Er sieht auch Möglichkeiten, über das "Merit-Order-Verfahren" in die Strompreisbildung einzugreifen: "Es ist sowieso kein Markt im freien Wettbewerb." Derzeit wird der Strompreis vom teuersten Kraftwerk bestimmt, aktuell meist ein Gaskraftwerk. Damit schlägt der hohe Gaspreis auf den Strom durch. WKÖ-Präsident Harald Mahrer trat ebenfalls für eine temporäre Änderung dieses Prinzips der Strompreisbildung ein.