Bei der Pegasus-Gala der OÖN fand sich Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) in ihrem Credo bestätigt: Wirtschaft und Ökologie passen zusammen. Im Interview erklärte die Ministerin, welche Rolle Politik dabei spielt. OÖNachrichten: Die Wien-Wahl brachte den Grünen ein deutliches Plus. Wir nehmen an, Sie sind für eine Weiterführung der rot-grünen Zusammenarbeit? Leonore Gewessler: Mich hat das Ergebnis natürlich persönlich sehr gefreut. Ich denke, es ist ein deutlicher Auftrag, eine