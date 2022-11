"Das wäre ein Rückschritt fürs Weltklima"

Leonore Gewessler verhandelt gemeinsam mit ihrer schwedischen Kollegin für die EU das Thema „Anpassung“ an Klimawandel. Die UNO-Weltklimakonferenz (COP27) wird mit hoher Wahrscheinlichkeit „in Verlängerung gehen“. "Wir könnten bei dieser COP in eine Welt vor der Pariser Vereinbarung zurückfallen", sagte sie.

Enttäuschend ist, dass das zentrale Pariser Klimaziel der maximal 1,5 Grad Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter „definitiv nicht“ mit diesem vorläufigen Abschlusstext einhaltbar sein wird, so die Ministerin. Heuer sei man kurz vor dem offiziellen Ende des „Klima-Zirkus“ am Freitag 18 Uhr noch viel weniger weit in der Konsensfindung als etwa vergangenes Jahr in Glasgow. Dabei geht es um viel, die Bedrohung der Welt durch den Klimawandel ist mehr als ernst.

Die Welt steuert – und das ist Stand der Wissenschaft – auf eine Erderwärmung von 2,4 bis 2,8 Prozent im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu, was dramatische Folgen für alle, nicht nur für die Länder des Südens hätte. Pakistan sei aktuell in weiten Landesteilen überschwemmt, die Fläche sei so groß wie die Großbritanniens, so Gewessler. Aber auch die Hitzewellen in Europas Süden und der Borkenkäfer seien Folgen des Klimawandels, die uns immer näher kommen. Jedes Zehntel Grad Nicht-Erwärmung zählt, sagen die Teilnehmer der Konferenz übereinstimmend. Denn „was in der Atmosphäre an Treibhausgasen ist, das bleibt bis zu 100 Jahre dort“, so Gewessler wiederum.

Aufgeladene Stimmung

Den Grund, warum die Verhandlungen heuer gar so zäh voran gehen, sieht die Ministerin in der sehr aufgeladenen Stimmung rund um das Thema der Reparaturzahlungen für Klimaschäden, aber auch in der wenig sichtbaren Führung durch die ägyptische Präsidentschaft. Die ärmeren Länder des Südens tragen wenig zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei, leiden jedoch am stärksten unter den Folgen des Klimawandels. So ist der ganze Kontinent Afrika ist etwa nur für vier Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Immer häufigere Dürren wie aktuell in Südafrika plagen aber Millionen Menschen, Hungersnöte bedrohen Millionen von Menschen in ihrer Existenz.

Video: Demonstrierende fordern "Klimagerechtigkeit jetzt" :

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Heuer besonders zähes Ringen

Das Ringen um den Entwurfstext ist stets hart. Die knapp 200 verhandelnden Staaten müssen sich im Konsens auf jeden Beistrich einigen. Jedes Land hat zudem ein Veto-Recht, unabhängig von der Größe. Während der Globale Süden auf deutlich größere Finanzhilfen, etwa für durch die Klimakrise entstandene Schäden ("Loss and Damage") drängt, wollen manche große Industriestaaten den Ausstieg aus fossilen Energieträgern nicht einmal erwähnt wissen. Das - von vielen Experten geforderte - dezidierte Aus für alle fossilen Energieträger schaffte es erneut nicht in den Entwurf. Dabei halten die Wissenschafter das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels nur für möglich bei einem kompletten Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern, also aus Öl, Gas und Kohle.

Bereits bei der COP im Vorjahr in Glasgow gab es große Kämpfe um jene Formulierung. Industriestaaten, die stark auf fossile Energien bauen, setzten sich damals im letzten Moment noch durch und schwächten den Text ab. Dass heuer wieder rund um die Finanzierung der Klimaschäden eine Spaltung zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten stattgefunden hat, findet Gewessler sehr schade. „Denn es ist eine gemeinsame Verantwortung von allen“, begründet sie, warum die EU nicht für Klimaschäden in China oder der Vereinigten Arabischen Emiraten aufkommen will. Diese Staaten haben aber in einer Allianz (G77) die Verhandlungen ordentlich durcheinandergebracht.

18 Regierungen stellen bis 2027 auf Elektroautos um

Doch es gibt auch Fortschritte für den Klimaschutz zu berichten: Auf Initiative der USA haben sich 18 Länder bereit erklärt, die öffentlichen Fahrzeugflotten zu 100 Prozent zu elektrifizieren. Allein in den USA handelt es sich bis 2027 dabei um 640 Fahrzeuge, die künftig elektrisch fahren werden. Auch Österreich hat sich dieses Ziel gesetzt.

Redaktioneller Hinweis: Diese Berichterstattung erfolgt im Rahmen einer Pressereise auf Einladung der Greiner AG. Die Reisekosten werden zum Teil vom Veranstalter getragen, die Berichterstattung erfolgt unter unabhängiger redaktioneller Verantwortung der OÖN-Redaktion.