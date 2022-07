Gewerbe und Handwerk sehen dunkelgrau

Denn hervorragende Auftragszahlen, wie sie derzeit Fliesenleger (plus 29 Prozent), Installateure (plus 25 Prozent) und Dachdecker (plus 23 Prozent) im zweiten Quartal gegenüber dem ersten vorweisen können, lassen sich wegen fehlender Mitarbeiter und rissiger Lieferketten nicht immer direkt in Umsatz ummünzen. Das geht aus Daten der KMU Forschung Austria hervor, die gestern bei einer Pressekonferenz der Bundessparte Gewerbe und Handwerk präsentiert wurden.

Bei Friseuren und anderen Dienstleistern geht es von meist tiefem Niveau langsam bergauf. Aber noch immer meldet ein Drittel Rückgänge. Demnach ist die Stimmung so schlecht wie im Corona-Jahr 2020 und in der Finanzkrise 2009, so Christina Enichlmair von KMU Forschung Austria.

Mitarbeiter dringendst gesucht

Sparten-Obfrau Renate Scheichelbauer-Schuster fordert längere Öffnungszeiten von Kindergärten und Krippen, damit Frauen leichter mehr als nur wenige Stunden arbeiten können. Obendrein sollte die Lohnsteuer für arbeitende Pensionisten gesenkt werden.

Spartengeschäftsführer Reinhard Kainz befürchtet beim kürzlich beschlossenen Energiekosten-Zuschuss von 450 Millionen Euro für Betriebe, dass dies bei weitem nicht für alle reiche. (haas)