65.000 m2 groß: Im Ennshafen entsteht ein neuer Gewerbepark

Der Panattoni Park Ennshafen soll ohne Vorvermietung auf 65.000 Quadratmetern mit 42.000 m2 Nutzfläche entstehen. Baubeginn ist 2024, die Fertigstellung 2025 geplant, berichtete der Immobilienentwickler Panattoni in einer Presseaussendung am Montag.

Die Immobilie in Enns (Bezirk Linz-Land) fokussiere auf eine breite Nutzergruppe. Durch den Anschluss an die Binnenschifffahrt über die Rhein-Main-Donau-Wasserstraße und an das Schienennetz über einen Containerterminal sowie die nahe gelegene Bundesstraße B1 und die Westautobahn A1 sei der Standort trimodal an die europäischen Wirtschaftszentren angebunden. Der 10,5 Meter hohe Neubau verfüge über eine Bruttogeschoßfläche von rund 42.000 m2, wovon ca. 35.000 m2 Hallen-, 3.000 m2 Büro- und 3.000 m2 Mezzaninfläche seien. Variabel aufteilbare Mieteinheiten soll es ab 3.000 m2 geben. Man rechne mit der Ansiedlung kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) sowie einer industriellen Nutzung - durch die Nähe zu Linz aus den Bereichen Metall- und Stahlverarbeitung, Lebensmittel, Automobilindustrie, Chemie sowie aus dem Transportwesen.

"Eines der hochwertigsten Grundstücke in Oberösterreich"

Umfangreiche Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie eine Photovoltaikanlage und die Begrünung der Außenflächen, Energie aus Fernwärme oder Wärmepumpe sind geplant. Neben mehr als 100 Fahrzeugstellplätzen im Außenbereich soll es Fahrradunterstände, E-Ladesäule sowie ein Mobilitätskonzept mit Fahrradweg und Busanbindung geben.

"Der neue Gewerbepark bietet nun Betrieben unterschiedlichster Größenordnung aus der Region, aber auch österreichweit die Möglichkeit, sich hier anzusiedeln", wurde der Ennser Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (SPÖ) zitiert. Jürgen Winklbauer, Managing Director bei Panattoni Österreich, zeigte sich "stolz darauf, dass wir in Zusammenarbeit mit Upper Austria eines der hochwertigsten Grundstücke in Oberösterreich akquirieren konnten". Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni Deutschland und Österreich, betonte, man entwickle mit dem zweiten Projekt in Österreich kontinuierlich das Vorhaben, "vor Ort für unsere Kunden und Partner geeignete und nachhaltige Flächen für Industrie und Gewerbe zu schaffen".

Panattoni wurde 1986 als Panattoni Development Company, in Newport Beach, USA gegründet. Mittlerweile hält der inhabergeführte Entwickler 53 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Seit 2021 firmiert man unter Panattoni Austria Development GmbH auch in Österreich.

