Gewerbe geht es so schlecht wie im Coronajahr

Damit sei die Geschäftsentwicklung so schlecht wie im ersten Coronajahr 2020, als Lockdowns mit Zwangsschließungen der Betriebe diese monatelang beeinträchtigten, so die Erkenntnis der KMU Forschung. "Real ist das reale Umsatzminus mindestens so hoch wie im ersten Coronajahr 2020. Damals betrug der Rückgang neun Prozent. Für 2023 schätzen wir das reale Umsatzrückgang auf 9,5 Prozent", sagt Christina Enichlmair von KMU Forschung. Damit gäbe es seit 2020 durchgehend eine rückläufige Entwicklung im Gewerbe und Handwerk.

Auch die Aussichten für das erste Quartal beurteilen die Unternehmen überwiegend negativ, wobei die investitionsnahen Branchen rund um den Bau die Lage noch einmal trister beurteilen, als die konsumnahen Branchen. Dazu gehören Friseure genauso wie Fahrzeug-Werkstätten, Fotografen oder Personaldienstleister. In Oberösterreich rechnen nur sieben Prozent der Betriebe mit einem Plus bei Umsatz oder Auftragseingängen, ergänzt Michael Pecherstorfer die oberösterreichische Perspektive.

Hoffnung macht der Obfrau der Wirtschaftskammer-Sparte, dass die schwierige Lohnrunde abgeschlossen sei und die Betriebe jetzt Planungssicherheit hätten und die hohen Abschlüsse, gemeinsam mit weiteren Entlastungen dazu führen würden, dass sich die Kauflaune wieder verbessern sollte. Nichtsdestotrotz würden etliche Branchen - vor allem alle baunahen - weitere öffentliche Stützungsmaßnahmen brauchen. So schlägt die WK die Wiedereinführung eines Handwerkerbonus vor, der rasch und unkompliziert heimische Betriebe unterstützen könnte und der sich aufgrund der zusätzlichen Steuereinnahmen selbst finanzieren würde, so die WK.

