Gewalt und Aggressionen am Arbeitsplatz nehmen zu

Körperliche und verbale Übergriffe auf Angestellte durch Kollegen, Kunden oder Patienten haben in den vergangenen beiden Jahren zugenommen. Das ergab eine von der Gewerkschaft GPA in Auftrag gegebene Umfrage aus März und April.

Die mehr als 1000 unselbstständig Beschäftigten nannten vor allem den Kontakt mit "schwierigen Kunden und Patienten" als Hauptfaktor für die Mehrbelastung im Arbeitsalltag. "Oft mangelt es den Leuten an Respekt und Toleranz. Viele von uns werden fast täglich von Kunden beschimpft oder runtergemacht", schildert Monika Schöngruber, Gewerkschafterin im Wirtschaftsbereich Handel, die Situation. "Begrüßt man eine Kundschaft, die das Geschäft betritt, kommt meistens gar nichts mehr zurück." Auch gewalttätige Übergriffe würden laut Schöngruber zunehmen: "Mir ist ein Beispiel bekannt, in dem eine Verkäuferin von einem Kunden mit Ware beworfen wurde und sie vom scharfkantigen Etikett im Gesicht verletzt wurde."

Stressfaktor Personalmangel

Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, dass die Konflikte am Arbeitsplatz durch Druck und Personalmangel intensiviert würden. Eine Tendenz, die vor allem in den Bereichen Pflege (73 Prozent) und Handel (70) am sichtbarsten ist.

"Dieser Umstand ist der Hauptfaktor für die Unzufriedenheit der Angestellten", sagt Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der GPA Oberösterreich. "Zurzeit wird beim Personal gespart, allerdings bei nicht weniger Aufgaben. Neben dem Kassieren muss man gleichzeitig auch noch Kunden beraten", so Schöngruber, die selbst Betriebsrätin bei einer großen Handelskette ist.

Verbale Angriffe auf sich selbst haben laut der Umfrage 38 Prozent erlebt. Besonders Frauen und jüngere Angestellte sind hier überproportional repräsentiert. Gerstmayer sieht einen "dringenden Bedarf" für Präventions- und Nachbetreuungskonzepte bei Gewalterlebnissen: "Es fällt klar unter die Fürsorgepflicht und den Arbeitnehmerschutz, hier die eigenen Angestellten entsprechend zu unterstützen." Dies könnte durch Supervision und die Festlegung von Notfallmaßnahmen geschehen, so der GPA-Landesgeschäftsführer.

Auch Fälle von Stalking oder Verletzungen des Persönlichkeitsrechts würden sich quer durch die Branchen häufen: "Viele Angestellte, besonders Frauen, wollen mittlerweile kein Namensschild mehr tragen – aus Angst, von einem Kunden später online gefunden und belästigt zu werden."