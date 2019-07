Geurlaubt wird heute kürzer, dafür aber öfter

Das berichtete das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) gestern, Freitag. Im Mai und Juni lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Gast und Unterkunft nur noch bei 2,71 Nächten. Das ist laut Wifo ein Rückgang von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 1993 waren die Gäste noch durchschnittlich vier Nächte am selben Urlaubsort geblieben.

In den beiden Monaten stieg die Zahl der Gästeankünfte um 4,6 Prozent, die Zahl der Nächtigungen um 3,5 Prozent. Laut Wifo wurden rund 3,97 Milliarden Euro nominell eingenommen. Das ist ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Wien (plus 7,8 Prozent), Oberösterreich (plus 6,9 Prozent) und Salzburg (plus 4,6 Prozent) entwickelten sich die Umsätze besonders dynamisch.