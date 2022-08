Getrübte Aussichten für die deutschen Autobauer

Der Fahrzeugkonzern BMW stellt sich auf schwierigeres Fahrwasser ein. Sowohl was die Verkaufszahlen, als auch was die Auslieferungen betrifft, kalkuliert der Vorstand etwas vorsichtiger – die Gewinnmarge sollte aber halten, hieß es bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Der Grund dafür sind eine günstige Preisentwicklung – also keine Rabattnotwendigkeit – und die Verlagerung auf teurere Fahrzeuge. Das bedeutete ordentlich Rückenwind im zweiten Quartal, das besser lief, als von Experten gedacht.

Der von BMW-Konzernchef Oliver Zipse angekündigte Autoabsatz "leicht unter" dem Vorjahresniveau von 2,5 Millionen Autos sei den Versorgungsengpässen geschuldet. Die hohe Inflation und Zinssteigerungen dürften bis Ende des Jahres für eine Normalisierung des überdurchschnittlich hohen Auftragsbestands insbesondere in Europa sorgen, hieß es von BMW.

Eine ebenfalls gestern veröffentlichte Ifo-Umfrage unter den deutschen Autobauern passt zu den vorsichtigeren Tönen: "Die Möglichkeiten der Pkw-Hersteller, steigende Materialkosten an den Verbraucher weiterzugeben, scheinen eine Grenze erreicht zu haben", sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, Oliver Falck. Das Barometer für die Preiserwartungen fiel auf 38,6 Punkte, nachdem es im Juni noch bei 73,1 gelegen war. Die Autobauer sind zudem besorgt, bei Gasrationierungen ihre Produktion herunterfahren zu müssen.