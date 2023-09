Getreideschiffe in ukrainischen Hafen eingelaufen

Diese nutzten einen temporären Korridor durch das Schwarze Meer. Die Massengut-Frachter sollen knapp 20.000 Tonnen Weizen für Afrika und Asien laden. In umgekehrter Richtung haben bereits fünf Schiffe den Hafen von Odessa verlassen und dabei den Korridor genutzt.

In der Nacht auf Samstag sind die von der EU seit Mai geduldeten Importverbote für ukrainisches Getreide in Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und Bulgarien ausgelaufen. Polen und Ungarn kündigten an, trotzdem keine Einfuhren zu erlauben. Rumänien erklärte, den Vorschlag der Ukraine für einen "Aktionsplan" abzuwarten, bevor man entscheide.

