Getreidepreise im Sinkflug: Minister ist "besorgt"

"Zettelwirtschaft statt Landwirtschaft": Agrarminister Norbert Totschnig (VP) prangert überbordende Bürokratie in der EU an. In Linz hat er am Freitag kritische Bauern getroffen. Totschnig kam danach zum OÖNachrichten-Gespräch. Der Minister über … … Bauernproteste: Nach teils heftigen Demonstrationen in Europa gab es vorige Woche die erste Kundgebung mit 450 Traktoren in Österreich, in Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck). „Ich kenne und verstehe die Sorgen der Bauern“, sagt Totschnig