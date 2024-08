Gesundheitszentren in Spar-Shoppingcentern

Österreichs größter Betreiber von Shopping Centern, die Spar European Shopping Centers (SES) mit 16 Standorten in Österreich, will die regionale Gesundheitsversorgung stärken. In den Einkaufszentren sollen "Gesundheitsparks" entstehen mit Therapeuten, Ärzten, Apothekern, Pflegefachkräften und Masseuren.