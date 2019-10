"Gestandene" Unternehmen wandeln sich

Die OÖN und ihre Partner werden in fünf Kategorien digitale Vorreiter aus Oberösterreich auszeichnen. In der Kategorie "digitale Transformation" kämpfen fünf heimische Unternehmen um den Sieg. Ihnen allen gemein: Sie haben ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt.

Bei der Linzer IT-Firma Catalysts (erstes Bild: Bernhard Niedermayer, zuständig für künstliche Intelligenz) hilft ein Programmierwettbewerb bei der Mitarbeitersuche. Die Welser Stempelfirma Colop ist mit dem "e-mark" in die digitale Welt eingestiegen: Dieser kann laut Verkaufsleiter Franz Ratzenberger (zweites Bild) auch Servietten, Glas und Metall verzieren.

Der Linzer Smartphone-Hersteller emporia (Bild Nummer drei: Eigentümerin Eveline Pupeter) hat eine App entwickelt, mit der moderne Handys in seniorengerechte Geräte verwandelt werden können.

Maximilian Schallauer (viertes Bild) und seine Frau Christine betreiben mit ihrem Portal Paarseminar-Daheim Onlinepaarberatung.

Mit dem Simulator des Leitbetriebs Rosenbauer (Bild fünf: Chef Dieter Siegel) können Flughafenfeuerwehren auf virtuelle Einsatzfahrt gehen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.