Gespräche gescheitert: Brauereien streiken ab Sonntagabend

Nach sechs ergebnislosen Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag und ersten Warnstreiks in der Brauindustrie rufen die Gewerkschaften ab Sonntagabend zu einem vorerst 24-stündigen Streik auf. Beginn ist für Beschäftigte im Schichtdienst am Sonntag um 22 Uhr, hieß es in einer Aussendung. Für alle anderen startet der Ausstand am Montag.

Nächster Termin am 21. Dezember

Bis 20 Uhr hätten die Arbeitgeber noch Gelegenheit "sich zu bewegen" und die Streiks abzuwenden, sagte Reiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich heute noch etwas tut, stufte sie aber als "sehr gering" ein. Aktuell fordere die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von 10 Prozent, das Angebot der Arbeitgeber liege bei 7 Prozent.

Der am Sonntagabend startende Streik ist vorerst für 24 Stunden angesetzt, könne aber auch verlängert werden. Der nächste Gesprächstermin soll am 21. Dezember stattfinden. Aus Sicht der Gewerkschaft sei das aber "sehr spät".

Weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen

Sollten die Arbeitgeber auch nach dem Streik nichts an ihrem Angebot ändern, seien weitere Maßnahmen zudem nicht ausgeschlossen. "Wir müssen unsere Maßnahmen in die Höhe fahren. Wenn wir nichts hören, wird es weitergehen", sagte Reiter.

Am Freitag wurde bereits elf Stunden lang ergebnislos verhandelt, eine weitere Gesprächsrunde am Sonntagnachmittag brachte ebenfalls kein Ergebnis. Ende November haben bereits an einigen Standorten kürzere Warnstreiks stattgefunden. In Oberösterreich gab es damals lediglich "Mini-Streiks":

