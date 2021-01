Gesetzesverstöße bei Amazons Subfirmen

Laut Finanzministerium hat es 987 Beanstandungen gegeben. Unter anderem sei bei den Subfirmen und Sub-Subfirmen Schwarzarbeit und Abgabenhinterziehung angezeigt worden.

Bereits an Ort und Stelle waren Verstöße gegen das Lohn- und Sozialdumpinggesetz und das Ausländerbeschäftigungsgesetz festgestellt worden. Die Finanzpolizei hat Strafen in Höhe von 770.000 Euro beantragt. Er könne sich an keine Kontrolle erinnern, bei der man auf derartig viele Gesetzesübertretungen gestoßen sei, sagte Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei.