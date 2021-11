Gesetzesnovelle für "grüneres" Wohneigentum

Damit könnte es mit 1. Jänner 2022 in Kraft treten. Der Gesetzestext wird vor Weihnachten im Nationalrat behandelt. "Das soll in den Dezember-Ausschuss und kann dann ins Dezember-Plenum", sagte gestern ein Sprecher des Justizministeriums. Durch die Gesetzesänderung werden die nicht immer einfachen Beschlüsse in Mehrparteienhäusern erleichtert: etwa für den Einbau von Elektroladestationen, barrierefreien Zugängen, einbruchssicheren Türen, Beschattungen und Photovoltaikanlagen.

Es soll möglich werden, Beschlüsse zu fassen, wenn dafür zwei Drittel der abgegebenen Stimmen nach teilgenommenen Miteigentumsanteilen erreicht werden. Diese Zweidrittelmehrheit muss mindestens ein Drittel der gesamten Wohnungseigentumsanteile repräsentieren.