Gesetz erlaubt erstmals Lehre in Teilzeit

Österreichweit ist die Zahl der Lehrlinge 2019 angestiegen. 109.111 Lehrlinge wurden gezählt, das ist ein Plus von 1,1 Prozent, gab Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer bekannt. 40 Prozent aller 15-Jährigen beginnen demnach eine Lehre. In Oberösterreich sind es – wie berichtet – 47 Prozent. Hier gibt es mit 23.300 auch die meisten Auszubildenden.

50.535 Personen haben voriges Jahr die Lehrabschlussprüfung absolviert, 4676 haben erfolgreich eine Meisterprüfung absolviert.

Die Wirtschaftskammer (WK) startet parallel zu den Neuerungen in der Lehrlingsausbildung eine Kampagne, die Jugendliche für die Lehre gewinnen will. Diese soll den "Fleckerlteppich an Mini-Initiativen" ersetzen. Die Thematik werde "hochintelligent, hochinnovativ und kompetent begleitet", so Mahrer. Die Hauptmotive, sich für eine Lehre zu entscheiden, seien laut WK das Geldverdienen (64 Prozent), weil der Lehrberuf interessiert (60 Prozent) und die praktische Ausbildung (50 Prozent).

Mit dem neuen Berufsausbildungsgesetz wird es die Möglichkeit geben, eine Lehre in reduzierter Arbeitszeit zu absolvieren. Dafür müssen Betreuungspflichten für Kinder vorliegen, oder der Lehrling muss selbst gesundheitliche Gründe haben. So soll die Vereinbarkeit von Lehre und Kinderbetreuung erleichtert und die Attraktivität der Lehre für die Zielgruppen Frauen und Wiedereinsteigerinnen gesteigert werden.

Das ist eine der Veränderungen, die kommen werden. Wie berichtet, kommt die verpflichtende Überprüfung aller Lehrberufe – zumindest alle fünf Jahre. So soll wirtschaftlichen und technischen Trends Rechnung getragen werden. Im Gesetz werden auch zeitgemäße Bezeichnungen festgeschrieben, um Lehrlingen auch im gesetzlichen Rahmen einen angebrachten Stellenwert zu geben. So wird aus der Lehrlingsentschädigung ein Lehrlingseinkommen. Aus der Verwendung von Lehrlingen wird eine Beschäftigung.

Kritik an Erneuerungen gibt es von der Gewerkschaftsjugend. "Ob Entschädigung oder Entgelt ist nicht entscheidend. Aber die Höhe des Betrages", sagt der Proge-Jugendvorsitzender Josef Rehberger. Für die Teilzeitlehre fehlten noch Regeln für den Berufsschulbesuch.