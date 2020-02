Geschäftspartner gehen zusammen

GRIESKIRCHEN. Bisher waren der Kunststoff-Prüfgerätespezialist NGA aus Grieskirchen mit 147 Mitarbeitern und der Werkzeugbauer 2W System (sieben Beschäftigte) mit Sitz in Inzersdorf im Kremstal Geschäftspartner. Der Werkzeugbauer hat in Lohnfertigung Düsen erzeugt. Jetzt beteiligt sich die NGA an dem Werkzeugbauer mit 49 Prozent. NGA-Gesellschafter ist Friedrich Kastner, lange Geschäftsführer der ifw-Gruppe aus Micheldorf und früher auch Beiratssprecher im Kunststoff-Cluster. Gründer von 2W ist Bernhard Winter.

Im Zuge der Beteiligung bekommt der Kremstaler Werkzeugbauer einen neuen Namen: Comelt.