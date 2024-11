Gerüchte: Steigt Mateschitz bei KTM ein?

Die Krise beim Motorrad- und Fahrradhersteller Pierer Mobility mit der Kernmarke KTM hat sich letzte Woche, wie berichtet, zugespitzt. KTM wird in der Produktion von einem Zwei- auf einen Ein-Schichtbetrieb umstellen, das wird 280 bis 300 Mitarbeiter den Job kosten. Es braucht für die Liquiditätsplanung 2025 eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags. Einen konkreten Zeitplan dafür gibt es nicht, laut Konzern wird mit "Hochdruck" an einer Lösung gearbeitet. Gespräche mit den Eigentümern und Banken laufen. Am Standort Mattighofen verdichten sich nun die Gerüchte, dass Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz als Investor bei KTM einsteigen könnte.

Jüngst soll es zu Abstimmungen und Videokonferenzen zwischen Mateschitz-Leuten und KTM-Vertretern in Mattighofen gekommen sein, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten. Dies wird vonseiten des Konzerns nicht dementiert, aber heruntergespielt: KTM und Red Bull hätten eine jahrelange Partnerschaft in Sachen Motorsport. Die Besprechung soll aber sehr kurzfristig einberufen worden sein. Auch eine Mateschitz-Sprecherin dementierte nicht: Zu Gerüchten äußere man sich nicht.

KTM-Eigentümer Stefan Pierer und Mateschitz kennen sich gut: Wie berichtet, ist das neue Österreich-Konsortium, bestehend aus Pierer, Mateschitz und Raiffeisen Oberösterreich, neuer Mehrheitseigentümer des Leondinger Feuerwehrausstatters Rosenbauer. Über zu wenig liquide Mittel verfügt Mateschitz jedenfalls nicht: In seiner Beteiligungsholding liegen liquide Mittel in Milliardenhöhe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper