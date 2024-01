Gericht ordnete Auflösung von Chinas Krisen-Bauträger Evergrande an

Evergrande ist mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar (275,96 Milliarden Euro) das am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt.

Ein entsprechendes Urteil fällte Richterin Linda Chan am Montag in der chinesischen Sonderverwaltungszone, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Gläubiger hatten vor dem Gericht geklagt, weil China Evergrande immer wieder Zahlungen verpasste.

Mehr zum Thema: Chinas Wirtschaft mit einigen Baustellen und trotzdem fünf Prozent Wachstum (OÖNplus)

Kein "konkreter" Restrukturierungsplan

"Genug ist genug", sagte Chan. Evergrande werde in Ermangelung eines "konkreten" Restrukturierungsplans abgewickelt. Der Konzern habe mehr als 18 Monate lang keine effektive Kommunikation oder Lösungen angeboten. Das Verfahren war zuvor mehrfach vertagt worden. Es wird erwartet, dass ein kommissarischer Insolvenzverwalter ernannt wird. Zuvor hatten das Unternehmen noch versucht, mit einem Sanierungsplan eine Liquidation abzuwenden. Die Firma sei aber immer noch nicht fähig, einen konkreten Vorschlag für eine Restrukturierung vorzubringen, bemängelte Chan laut der "South China Morning Post".

Lesen Sie auch: Chinas Immobilienkonzerne ziehen andere Bereiche mit in die Krise (OÖNplus)

Höchst verschuldetes Immobilienunternehmen der Welt

Evergrande, das mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar (275,96 Milliarden Euro) am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt, war Ende 2021 mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten und zum Symbol der Schuldenkrise im chinesischen Immobiliensektor geworden. Die Entscheidung, den Baukonzern mit Vermögenswerten in Höhe von 240 Milliarden Dollar zu liquidieren, dürfte die bereits angeschlagenen chinesischen Kapital- und Immobilienmärkte erschüttern.

Die Aktien des Unternehmens wurden vor der Anhörung mit einem Minus von bis zu 20 Prozent gehandelt. Der Handel mit China Evergrande und seinen börsennotierten Tochtergesellschaften New Energy Vehicle Group und Evergrande Property Services wurde nach dem Urteil eingestellt. Die Regierung hatte erst jüngst versucht, den Aktienmarkt wieder zu stabilisieren. Auch andere Unternehmen aus der chinesischen Immobilien-Branche sind hoch verschuldet und streiten mitunter vor Gericht mit Gläubigern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper