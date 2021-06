Gerangel um Erneuerbaren-Gesetz

Der Umweltdachverband appelliert daher an die Abgeordneten im Parlament, dem EAG nur dann zuzustimmen, wenn darin auch ökologische Auflagen als Bedingung für Förderungen verankert werden. Grundlegende Ökokriterien würden in dem EAG-Entwurf, den die Regierung dem Parlament übermittelt habe, weitestgehend fehlen, kritisiert der Präsident des Umweltdachverbandes, Franz Maier.

Gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen wie Forum Wissenschaft & Umwelt, Alpenverein, BirdLife, Naturfreunde, Naturschutzbund oder Fischereiverband hat der Umweltdachverband Forderungen zum Schutz von Gewässern und gefährdeten Tierarten aufgestellt. So sollen etwa im EAG bestimmte Ausschlusszonen für den Bau von Wasserkraftwerken vorgesehen werden.

Während die einen Änderungen einfordern, mahnen die anderen zur Eile: Die Vertreter von Global 2000 und der Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energie wie PV Austria oder Kleinwasserkraft fordern eine rasche Beschlussfassung des Gesetzes spätestens am 9. Juli. Es sei nun lange genug verhandelt worden. Danach müsse möglich schnell das Gesetz für Energieeffizienz beschlossen werden, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.