Seit gestern testen die Austrian Airlines und die Österreichischen Bundesbahnen die Gepäckaufgabe direkt im Railjet. Noch bis 31. Oktober dieses Jahres kann während der Bahnfahrt von Salzburg oder Linz eingecheckt und auch gleich das Gepäck abgegeben werden. Geplant war dieses Service mit Beginn der AIRail-Kooperation. Bis zum jetzigen Test hat es fast sechs Jahre gedauert.

"Eine enge Verzahnung mit der Bahn ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie. Mit der Gepäckaufgabe im Zug können wir einen wesentlichen Nachteil einer Zubringer-Zufahrt gegenüber einem Zubringer-Flug beseitigen", sagt der AUA-Vorstandsvorsitzende Alexis von Hoensbroech in einer Aussendung.

Nach Ankunft am Flughafen Wien könnten sich die Passagiere direkt zu ihrem Gate begeben. Das Gepäckaufgabe-Service gilt vorerst für zwei Verbindungen: Es sind dies die Railjets mit den Zug- bzw. Flugnummern RJ 861/OS 3506 mit Abfahrtszeit um 10.16 Uhr in Linz und dem RJ 563/OS 3514, der um 15.16 Uhr in Linz abfährt.

Den AIRail-Passagieren werde die Anschlussverbindung garantiert, heißt es in der Aussendung, egal ob die Weiterreise per Flugzeug oder Bahn erfolgt.