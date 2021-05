Gentechnik auf dem Teller: Ist die Sorge berechtigt?

Dass die Lebensmittelhändler geschlossen an einem Strang ziehen, kommt selten vor. Diese Woche war es so weit: In einer gemeinsamen Resolution haben sich heimische und europäische Handelsketten gegen lockerere Regeln beim Einsatz von Gentechnik in Lebensmitteln ausgesprochen. Die EU-Kommission zeigt sich hingegen offen. Hinter den Kulissen tobt ein Streit um die Wahrung individueller Interessen.