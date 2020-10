Genossenschaft als Rechtsform für Einzelkämpfer

Bei einem gemeinsamen Pressegespräch präsentierten die beiden Organisationen, welche Vorzüge die Genossenschaft hat, nicht zuletzt als soziale Absicherung.

In Oberösterreich gibt es derzeit rund 50.000 Selbstständige, viele von ihnen sind wegen Corona in ihrer Existenz bedroht. In einer Genossenschaft könnten diese sich gegenseitig unterstützen, sagt Norman Eichinger, Direktor des Raiffeisenverbandes im OÖN-Gespräch.

Der Raiffeisenverband will potenzielle Genossenschaftsgründer begleiten. Dabei gibt es ein "Paket", das rechtliche oder betriebswirtschaftliche Aspekte beinhaltet. "Das geht bis zur Eintragung ins Firmenbuch", sagt Eichinger.

Der Arbeiterkammer, die diese Gründungen finanzieren will, geht es in erster Linie darum, die Gründer sozial abzusichern. In der Corona-Krise beispielsweise hätten Genossenschaftsmitglieder die Möglichkeit zur Kurzarbeit gehabt, sagte AK-Präsident Johann Kalliauer bei einem Pressegespräch.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at