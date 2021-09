Mitten in der Corona-Pandemie hat der Welser Großhändler Sonnhaus die Weichen für die Zukunft gestellt: Nach 43 Jahren hat sich Gerhard Fessl aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und die Führung an seinen Sohn Stefan übergeben. Beim Familienunternehmen, das heuer 90-Jahr-Jubiläum feiert, ist damit die vierte Generation am Ruder. Fessl junior führt den Betrieb in Österreich nun gemeinsam mit Alfred Klambauer.