Generali übernimmt Bawag Versicherung komplett

Der Deal wurde heute unterzeichnet, Summen wurden keine genannt. Außerdem wurde die seit 2007 andauernde Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen verlängert.

Generali-Chef Gregor Pilgram erklärt dazu heute in einer Aussendung: "Die Bawag ist ein bedeutender Player am österreichischen Finanzmarkt. Ich freue mich, dass wir diese strategische Zusammenarbeit fortführen und stärken." Generali Österreich betreut nach Eigenangaben mit rund 4.600 Beschäftigten drei Milliarden Euro an Prämieneinnahmen.

3,7 Prozent Marktanteil

Die Bawag PSK Versicherung entstand 2007 aus der Fusion von Bawag-Versicherung und P.S.K.-Versicherung und hält laut Bilanz 2023 einen Marktanteil von 3,7 Prozent. Die verrechneten Prämien für die klassische Lebensversicherung beliefen sich im Vorjahr auf 104,5 Mio. Euro, die Prämien für fondsgebundene Lebensversicherungen auf 86,4 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 72 Mitarbeiter.

