Gender Gap: Frauen sparen 41 Prozent weniger als Männer

Für die Studie wurden 1000 Personen befragt, sechs von zehn Befragte halten Sparen grundsätzlich für wichtig. Die meisten Befragten sparen monatlich und legen dabei im Durchschnitt 225 Euro zur Seite. Die höchsten Beträge sparen Männer (284 Euro vs. 166 Euro bei Frauen), Jüngere sowie höher Gebildete (mit Matura: 319 Euro vs. ohne: 180 Euro).

Österreichweit werden in Tirol und in Oberösterreich die höchsten Beträge gespart, im Burgenland die niedrigsten. Welcher Betrag zur Seite gelegt wird, hängt wesentlich vom Einkommen, aber auch vom Geschlecht ab. So ist das Sparen mit einem Haushalt-Nettoeinkommen unter 2000 Euro (monatliche Sparsumme: 115 Euro) und für Pensionisten (132 Euro), Personen in Karenz (85 Euro) und Arbeitslose (60 Euro) deutlich erschwert. Außerdem sparen Frauen mit 166 Euro pro Monat um 41 Prozent weniger als Männer (284 Euro).

Teilzeit und Altersarmut

Kinderlose Paare sowie Jüngere, die noch bei den Eltern leben, legen deutlich mehr zur Seite als Eltern oder Menschen in Single-Haushalten. Teilzeit-Beschäftigte sparen durchschnittlich 165 Euro (Vollzeit- Beschäftigte: 244 Euro), im Haushalt tätige Frauen bzw. Frauen in (Bildungs-)Karenz überhaupt nur circa 60 Euro.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Frauen sind beim Sparen stark benachteiligt, da oft mehrere Faktoren zusammenkommen: weniger Einkommen, mehr Teilzeit, öfter alleinlebend, alleinerziehend, ein deutlich geringeres Finanzwissen. Dadurch nutzen sie auch weniger ertragreiche Spar- und Anlageformen", sagt Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied für Markt & Digitalisierung bei der bank99. Schon eine Teilzeitbeschäftigung senke die Sparmöglichkeiten um ein Drittel, das betrifft die Hälfte aller Frauen in Österreich. Das Risiko der Altersarmut sei bei ihnen folglich deutlich erhöht, sagt Kasandziev.

Traditionelle Sparformen überwiegen

Wie die Studie zeigt, sparen die Österreicher meistens traditionell: 54 Prozent nutzen ein Online-Sparkonto, 35 Prozent ein Sparbuch und 34 Prozent das eigene Girokonto. 38 Prozent gaben an, ihr gespartes Bargeld lieber zu Hause aufzubewahren. Seltener genutzt werden Aktien und Anleihen (28 Prozent), Edelmetalle (20 Prozent) oder Fonds bzw. ETFs (12 Prozent). Wenn, dann entscheiden sich eher Männer für solche risikoreicheren Spar- und Anlageformen.

Nahezu die Hälfte aller Befragten schließt ein Investment in Fonds oder Aktien strikt aus. Das hängt wohl auch mit dem Wissensstand zusammen: Sieben von zehn Befragten wussten nicht, was passiv gemanagte Fonds bzw. ETFs überhaupt sind.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper