Steigende Preise: "Genau die richtige Zeit für die Energiesparmesse"

„Die Situation ist gut, der Wirtschaftsmotor brummt, aber mit Unsicherheiten“, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner heute, Montag, bei einem Pressegespräch in Linz: Gemeinsam mit dem Landesgeschäftsführer des Energiesparverbands, Gerhard Dell, und dem Geschäftsführer der Messe Wels, Robert Schneider, informierte er über das Programm und die Herausforderungen der „We Build“-Energiesparmesse Wels Anfang April.



Auch diese steht ganz im Zeichen der stark gestiegenen Preise für Strom, Gas und Öl, die Veranstalter rechnen mit einer guten Nachfrage: Wie viele Besucher heuer kommen, ist laut Schneider schwierig zu prognostizieren, 100.000 waren es in der Vergangenheit, „bis zu 80.000 könnten es schon sein“. Sicher ist, dass die Zahl der Aussteller um rund zwei Drittel auf 245 sinken wird. Grund ist einerseits die coronabedingt unsichere Planung, andererseits, vor allem bei den Bauunternehmen, die hohe Nachfrage: „Bei vielen Betrieben sind die Auftragsbücher für heuer voll. Es mangelt ihnen aber an Arbeitskräften. Es ist klar, dass sie dann nicht auch noch auf Messen präsent sind“, sagte Achleitner.

Unternehmen und Interessenten berichten von einer großen Nachfrage, etwa nach Biomasse-Heizkesseln und Photovoltaik-Anlagen: Da und dort werde es zu Verzögerungen kommen, sagte Achleitner: „Aber es ist wichtig, dass die Leute mit der Umstellung beginnen und so einen Beitrag zur Energiewende leisten.“ Mehr als 43.000 PV-Anlagen gibt es derzeit in unserem Bundesland. Bis 2030 sollen es 200.000 PV-Anlagen auf Oberösterreichs Dächern sein.



Erstes hybrides Messekonzept

Die Energiesparmesse gibt es bereits seit 37 Jahren: „Die private Nachfrage in den Bereichen Energie, Bad, Bauen und Wohnen ist derzeit immens groß“, sagt Schneider. Die Messe komme zur richtigen Zeit.

Die Messe ist von Freitag, 8. April, bis Sonntag, 10. April, jeweils von 9 bis 17 Uhr für das Publikum geöffnet. Erstmals ist ein hybrides Format geplant: Seit 15. März können sich Interessierte unter energiesparmesse.at online anmelden und auch informieren. „Jeder der Aussteller ist auch digital präsent“, sagte Schneider. Corona habe gezeigt, dass eine Online-Messe eine Präsenzveranstaltung nicht ersetzen könne: „Aber es ist eine gute Ergänzung.“

Die „We Build“-Messe findet in den Hallen 19 (Bauen), 20 (Heiz- und Energietechnik) und 21 (Sanitär) statt: Beim Eingang wird ein 3G-Nachweis verlangt. Das Tragen einer Maske wird empfohlen.