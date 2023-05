Gemüse- und Obstbauern verlieren Erntehelfer

"In der Lebensmitteldiskussion geht es immer nur um billig, billig, billig", sagte Klaus Hraby, Geschäftsführer des Lebensmittelverarbeiters Efko, am Freitag beim Besuch der Landwirtschaftskammer-Spitzen in Eferding.

Die Preise seien gestiegen, weil Lebensmittel zuvor "zu billig" gewesen seien, so Hraby. In der Coronakrise sei Efko als systemrelevant eingestuft worden. "Und jetzt ist schon wieder egal, wo die Lebensmittel herkommen, Hauptsache billig. So bringen wir die bäuerlichen Betriebe und die mittelständische Lebensmittelindustrie um."

Hraby forderte "Chancengleichheit für die heimischen Landwirte" gegenüber anderen Ländern. Diese sei im Gemüse- und Obstbau nicht gegeben, so auch Kammerpräsident Josef Moosbrugger und Oberösterreichs Kammerchef Franz Waldenberger. In Oberösterreich sind rund 5000 Erntehelfer und Saisonarbeitskräfte tätig, davon 3500 aus Nicht-EU-Staaten (2000 Ukrainer). Doch aktuell wandern laut Efko-Genossenschaft zahlreiche Arbeitskräfte in andere Länder ab, es sei ein schleichender Prozess. Grund sind demnach die hohen Lohnnebenkosten.

Efko-Geschäftsführer Klaus Hraby Bild: Efko

Höhere Kosten, weniger netto

Wegen fehlender Arbeitskräfte seien heuer schon zehn Prozent weniger Gemüseflächen angebaut worden, sagte Waldenberger. Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria präsentierte eine Studie: Landwirtschaftliche Arbeitgeber seien lohnkostenmäßig viel stärker belastet als in anderen europäischen Ländern. Gleichzeitig ist man wegen hoher Abzüge bei vergleichbaren Bruttolöhnen weniger attraktiv. Konkret kostet eine effektive Arbeitsstunde die Arbeitgeber in Österreich um 25 Prozent mehr als in Deutschland, beim Beschäftigten kommt aber um ein Fünftel weniger Nettolohn an. "Wir brauchen eine Entlastung bei den Lohnnebenkosten, um wieder wettbewerbsfähig zu werden", sagte Moosbrugger. In Deutschland werden Landwirte 70 Tage von den Sozialabgaben befreit (und seit Oktober gibt es zwölf Euro Mindestlohn). In Südtirol werden die Arbeitgeberbeiträge um 75 Prozent reduziert. "Wir fordern für Österreich eine Kombination aus deutschem und Südtiroler Modell". Moosbrugger will die Entlastung spätestens im nächsten Regierungsprogramm sehen.

Waldenberger appellierte, den Selbstversorgungsgrad bei Gemüse von derzeit 57 Prozent zu steigern. Österreichs Marktanteil bei Einlegegurken im Handel sank seit 1995 von 80 auf 40 Prozent. Bei Spargel hat Deutschland 85 Prozent Selbstversorgungsgrad, in Österreich werden 52 Prozent importiert. Manfred Kohlfürst, Obmann des Branchenverbandes Obst und Gemüse, sagte, dass viel Handarbeit erforderlich sei. Vor allem Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sei gefordert.

Einheitliche Standards

"Unser Ziel muss es sein, die Entlohnung und Arbeitsbedingungen für Saisoniers in ganz Europa auf ein einheitlich hohes Niveau zu bringen. Aus Gründen der Ethik, aber auch der Wirtschaftlichkeit", sagt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) zu den OÖN: "Unsere Obst- und Gemüsebauern werden das Wagnis einer Ausweitung der Produktionsflächen nur eingehen, wenn auch eine dauerhafte Nachfrage von Handel und Konsumenten gegeben ist." (az)

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens