"Gemeinsam nach vorne": 31. Auflage Pegasus-Wirtschaftspreis

Ein Abbild von Oberösterreichs Wirtschaft: Vom mutigen Jungunternehmen bis zum erfolgreichen Traditionsbetrieb, sie alle werden beim Pegasus vor den Vorhang geholt. Der Wirtschaftspreis wird heuer zum 31. Mal von den OÖNachrichten und ihren Partnern Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und KPMG vergeben.

Die Verleihung 2024 steht unter dem Motto "Gemeinsam nach vorne". Gesucht sind Firmen, die den zahlreichen Krisen trotzen. Eingereicht werden kann in den Kategorien "Innovationskaiser", "Leuchttürme", "Erfolgsgeschichten" und "Zukunftshoffnungen". Nach dem Bewerbungsschluss am 5. April trifft ein Team der Raiffeisen Landesbank und der OÖNachrichten eine Vorauswahl. Dann liegt die Entscheidung bei der Jury, die vom emeritierten Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider angeführt wird.

Jury-Vorsitz: Friedrich Schneider Bild: cityfoto

Wer gewonnen hat, wird am 3. Juni bei der Galanacht der Wirtschaft im Linzer Brucknerhaus verkündet. Die Sieger in der Kategorie "Zukunftshoffnungen" werden vom Publikum per Live-Voting ermittelt. Die Pegasus-Trophäen werden in den vier Kategorien jeweils in Bronze, Silber und Gold vergeben.

Den Kristall-Pegasus gibt es für das unternehmerische Lebenswerk, in dieser Kategorie ist keine Bewerbung möglich. Der Sonderpreis für die "Unternehmerin/Managerin des Jahres" wird von der Wirtschaftskammer Österreich gesponsert.

Bewerben Sie sich jetzt in einer oder mehreren Kategorien unter nachrichten.at/pegasus2024

