Gemeinden sollen Bauverfahren so schnell es geht wieder aufnehmen

Darum ersuchen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (beide ÖVP) alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Österreichs in einem Brief. Das Bau- und Baunebengewerbe sollen so in der Coronakrise angekurbelt werden.

"Rasche Behördenabläufe treiben nicht nur Projektverwirklichungen bei Bund, Ländern und Gemeinden voran, sondern sind ein wichtiger Impulsgeber für die Wirtschaft", schreiben Riedl und Schramböck. Die Bauwirtschaft ist ein wichtiger Arbeitsplatzmotor. "Besonders im Bereich öffentlicher Bauprojekte profitieren in hohem Maß Klein- und Mittelbetriebe aus der gesamten Republik Österreich."

Bei der ehestmöglich geforderten Wiederaufnahme der Bauverfahren, die durch die COVI-19-Maßnahmen stark eingeschränkt worden waren, sollen alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden.

