Geldwäsche-Vorwürfe lassen die Kurse der Banken nach unten rasseln

Der Aktienkurs der Großbank HSBC sank am Montag um vier Prozent auf den tiefsten Stand seit 25 Jahren. Deutsche-Bank-Titel verloren im Frankfurter Frühhandel gut zwei Prozent, die Papiere von Standard Chartered rutschten rund vier Prozent ab. Der Grund für den Erdrutsch: das Bekanntwerden erheblicher Versäumnisse internationaler Großbanken bei der Bekämpfung der Geldwäsche. Auch Namen österreichischer Banken wurden in den Dokumenten erwähnt.

Ein Journalisten-Netzwerk aus 88 Ländern hatte aus einem Datenleck des US-Finanzministeriums aufgedeckt, dass Banken aus aller Welt über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abwickelten. Hauptsächlich handelt es sich um mehr als 2100 Verdachtsmeldungen großer US-Banken an deren zuständige Meldestelle, das beim US-Finanzministerium angesiedelte Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Die Verdachtsmeldungen stammen aus den Jahren 2011 bis 2017 und enthalten Daten zu gut 200.000 Überweisungen, die Banken eigenartig vorgekommen sind – oft aber erst Jahre nachdem sie durchgeführt worden waren. Gesamtsumme der Transaktionen: zwei Billionen US-Dollar.

Einige der weltgrößten Geldhäuser, darunter eben die Deutsche Bank, hätten noch Geschäfte mit zweifelhaften Kunden gemacht, nachdem sie in den USA bereits mangelhafte Präventionsmaßnahmen eingeräumt hatten oder wegen Geldwäsche-Verstößen sanktioniert worden waren. Seitens der Deutschen Bank heißt es, die Verdachtsfälle seien nichts Neues und den Aufsichtsbehörden gemeldet worden.

Verdächtige Transaktionen

Die FinCEN-Files dokumentieren auch 804 Transaktionen in Höhe von einer Milliarde Dollar mit österreichischen Banken. In den Mittelpunkt rückt der Korruptionsskandal um den brasilianischen Odebrecht-Konzern. Dieser hatte gewaltige Schmiergeldzahlungen über mehrere Offshore-Firmen abgewickelt, diese hatten Konten bei der Meinl Bank Antigua. Und die wiederum wickelte Zahlungen über mehrere Korrespondenzbanken ab, eine war die ehemalige Meinl Bank in Wien (64 Millionen Dollar in 134 verdächtigen Transaktionen). Dazu soll die Raiffeisen Bank International zwischen Ende 2013 und 2015 Transaktionen über 54 Millionen Dollar in 102 Zahlungen durchgeführt haben. Ein Sprecher zu den OÖN: "Die von den US-Banken gemeldeten Zahlungen lösten auch einen Alarm unserer Geldwäschesysteme aus. In der Folge haben wir derartige Zahlungen unterbunden und letztendlich die Geschäftsbeziehung mit dem Kontoinhaber beendet." Das ändert nichts daran, dass auch die heimischen Banken mit den FinCEN-Files unter Druck geraten sind: Die größten Verluste an der Wiener Börse verbuchte die BAWAG mit minus 6,02 Prozent, die Erste Group verlor 4,69 Prozent, die RBI 2,98 Prozent (Stand gestern Nachmittag).

International schätzte das Office on Drugs and Crime der Vereinten Nationen (UNODC) 2018, dass die Geldwäscheindustrie bis zu zwei Billionen US-Dollar im Jahr wäscht. Das sind zwischen zwei und fünf Prozent des weltweiten BIP. "Derzeit liegen die großen Schwierigkeiten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Innerhalb Europas geht es schon. Aber diese Transaktionen kommen von außerhalb Europas oder gehen außerhalb Europas", sagt Klaus Grubelnik, Sprecher der Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA).