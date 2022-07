Die Inflation ist schon schlimm genug. Wer bei seinem Urlaub bei Geldangelegenheiten nicht aufpasst, kann auch noch in die Spesenfalle tappen. Da geht es zwar nicht um große Beträge, ärgerlich ist es trotzdem, wenn man mehr zahlt als notwendig. Wechselstuben meiden: Wenn auch im Urlaubsland die Geldbehebung bei Bankomaten nicht so einfach ist wie bei uns, weil dort kaum Automaten zu finden sind, so sollte man auf jeden Fall Wechselstuben oder überhaupt "fliegende Geldhändler" meiden. Die