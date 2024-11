OÖN-Geldtag: "Wie viel Geld bleibt mir im Alter?"

Über Geld spricht man nicht: Diesem geflügelten Wort setzen die OÖNachrichten bereits zum wiederholten Male den Geldtag entgegen. Bei der Veranstaltung am kommenden Freitag (29. November) in den Promenaden Galerien in Linz reden hochkarätige Gäste über alles rund ums liebe Geld. Der Schwerpunkt liegt heuer auf der Altersvorsorge – im Mittelpunkt steht die Frage: "Wie viel Geld bleibt mir im Alter?"

Nach einer Schülerdiskussion mit dem ehemaligen Vizekanzler und Finanzminister Wilhelm Molterer sowie der Obfrau der Sparte Banken, Michaela Keplinger-Mitterlehner, zu den finanziellen Zukunftsaussichten der jungen Generation, beginnt am frühen Nachmittag das für alle zugängliche Programm. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung für den Geldtag ist nicht erforderlich.

Michaela Keplinger-Mitterlehner, Obfrau Sparte Banken Bild: RLB OÖ

Erste Runde um 12.45 Uhr: "Unser Pensionssystem: Sargnagel für den Wohlstand?" mit Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin der Sparkasse Oberösterreich, Oberbank-Vorstand Martin Seiter, dem Vorstandsvorsitzenden der Hypo Oberösterreich, Klaus Kumpfmüller, und Ökonomin Carmen Treml (Agenda Austria).

Carmen Treml, Ökonomin (Agenda Austria) Bild: Hannah Schierholz

Klaus Kumpfmüller, Vorstandschef der Hypo Oberösterreich Bild: Antonio Bayer

Börse-Talk um 14.05 Uhr: Die Finanzvorstände Felix Strohbichler (Palfinger) und Florian Heindl (FACC) geben Einblick in ihre Arbeit in börsenotierten Konzernen.

Zweite Runde um 14.20 Uhr: Zur Frage "Gold, Betongold, Anleihen als Alternative?" diskutieren Manfred Pammer (Athos Immobilien), Andrea Lang (Münze Österreich), Werner Lehner (WSS) und Andreas Fellner (Partner Bank).

Walter Oblin, Generaldirektor Post AG Bild: sterreichische Post AG

Dritte Runde um 15.30 Uhr: "Langfristig in Aktien anlegen: Die beste Lösung?" Darüber diskutieren der Vorstandschef der Post, Walter Oblin, Volkswirt Peter Brezinschek, Helmut Nuspl von der Schoellerbank und Rudolf Eder vom Bankhaus Spängler.

Unter den Besuchern des OÖN-Geldtages werden bei einem Gewinnspiel der Münze Österreich Goldmünzen verlost. Einen unterhaltsamen Ausklang des Abends verspricht der singende Kabarettist "Blonder Engel" ab 16.40 Uhr.

