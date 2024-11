WSS – Performance made in Linz

Wir, als Vermögensverwalter WSS Vermögensmanagement GmbH, haben speziell im oberösterreichischen Zentralraum, eine langjährige Geschichte und Tradition.

Im Jahr 2005 legten Markus Weissörtel, Herbert Scherrer und Karl Stöbich nach langjährigen Karrieren bei den verschiedensten Großbanken den Grundstein für unser Unternehmen, mit dem Anspruch, das Geschäft mit Anlageklassen individueller, innovativer und persönlicher zu gestalten. Waren es am Beginn noch 100 Depots und 50 Millionen EUR an verwalteten Geldern, so verzeichnen wir gegenwärtig 1.400 Depots mit über 500 Millionen EUR an sog. „Asset under Management“ (AuM). Wir verfolgen seit jeher einen stabilen und konservativen Wachstumspfad. Im Jahr 2020 erfolgte dann die Expansion in die Bundeshauptstadt Wien.

Was sind und waren die wesentlichen Erfolgsfaktoren der Wertpapierfirma WSS?

Auf Grund unserer Ausrichtung und Spezialisierung können wir uns in der Veranlagung auf wirkliche Opportunitäten, Spezialitäten und Chancen konzentrieren, die bei vielen Banken durch den „Rost“ fallen; wir kaufen Aktien und Anleihen, die für viele Marktteilnehmer zu klein sind, oder bei denen es keine Researchberichte – mangels Kapazitäten – gibt. Gute Investmentideen brauchen aus unserer Sicht Zeit, sich zu entwickeln – und diese Zeit gestehen wir diesen Ideen in unseren Portfolios gerne zu. Unser langfristiges Ziel ist es, wie Warren Buffett, in absoluten „Terms“ Geld zu verdienen, unabhängig jeglicher Benchmarks.

Unsere Kunden honorieren und verstehen den beschriebenen und sehr spezifischen Managementsatz (bei sehr günstigen Bewertungen zu kaufen, speziell wenn die Masse den Mainstream-Trends hinterher eilt). Updates und Berichte erhält der Kunde immer aus erster Hand durch den Manager, den Verantwortlichen an vorderster Front, persönlich - ohne Zwischenschaltung von Vertriebspersonal; rückbetrachtet ein Weg, der sich für beide Parteien bezahlt gemacht hat. Wir sehen unsere Aufgabe als Vermögensverwalter nicht nur im Verwalten der anvertrauten Gelder, sondern ebenso in einer klaren Kommunikation dessen, welche Entscheidungen - und vor allem warum - wir für das Vermögen des Kunden getroffen haben.

