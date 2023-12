Vermögensmanagement aus Überzeugung

Das Jahr 2023 steht im Zeichen zweier bemerkenswerter Jubiläen: einerseits des 190-jährigen Bestehens der Schoellerbank und andererseits des 30-jährigen Jubiläums der Schoellerbank Vermögensverwaltung. Dass sich ein Bankhaus über einen so langen Zeitraum auf dem Finanzmarkt erfolgreich etabliert, ist keineswegs selbstverständlich. Die Vermögensmanager:innen der Schoellerbank sind fest davon überzeugt, dass der Grund für diesen anhaltenden Erfolg in ihrer nachhaltigen, über viele Jahre hinweg bewährten Expertise und den vertrauensvollen Kundenbeziehungen liegt. Das Managen von Vermögen ist dabei für sie nicht nur eine Dienstleistung, sondern eine Berufung, der sie durch alle Höhen und Tiefen der Märkte seit Generationen aus Überzeugung folgen.

Erfolgreich mit Tradition und Innovation

Bei ihrer Zukunftsstrategie setzt die Schoellerbank auf die Kombination aus Tradition und Innovation. So wurde das traditionelle Bankgeschäft mit modernen Technologien und innovativen Dienstleistungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses erweitert. Kundenzufriedenheit ist eine der höchsten Prämissen in der Schoellerbank. Dieses Ziel wird u. a. mit neuen, digitalen Services, wie etwa dem hauseigenen Podcast unter dem Titel „mehr vermögen“, erreicht. Die Schoellerbank arbeitet zudem laufend an der Weiterentwicklung ihrer eigenen digitalen Plattformen, um noch individuellere Services zu ermöglichen. Auf diese Weise wird das Online-Banking für Kund:innen noch komfortabler und die Erledigung von Bankgeschäften deutlich einfacher als bisher.

Gleichzeitig kommt die Digitalisierung der Umwelt zugute, da immer mehr Prozesse papierlos ablaufen. Durch den höheren Automatisierungsgrad können die Expert:innen schlussendlich noch mehr Zeit für persönliche und individuelle Beratung in wichtigen Vermögensfragen aufbringen.



Vermögen professionell managen lassen

Auch die Investmentlösungen und gesamtheitlichen Services werden kontinuierlich verfeinert: Etwa mit neuen nachhaltigen Anlagemöglichkeiten, Financial Planning, maßgeschneiderten Anlagekonzepten, Vorsorge- und Nachfolgeplanung mit Generationengesprächen für eine Orientierung zur geregelten Vermögensweitergabe, Unterstützung bei Immobilientransaktionen oder einem eigenen Stiftungskompetenzzentrum. Bei sehr komplexen Vermögensfragen setzt die Schoellerbank zudem spezialisierte Investment Advisors ein.

Kontakt Schoellerbank Linz

Promenaden Galerien, Promenade 25 / 3. Stock

A-4020 Linz Tel.: +43 732 611 065

Web: www.schoellerbank.at