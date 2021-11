Eine Zukunft für unsere Zukunft: Die nachhaltige Geldanlage von Raiffeisen Oberösterreich

Nachhaltig Wertpapiere online managen in Mein ELBA

Mit Mein ELBA können Sie in nachhaltige Wertpapiere investieren. Denn neben Aktien und Anleihen haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, nachhaltige Fonds einfach und schnell online zu managen.

Nachhaltig investieren mit KEPLER Fonds: Bewusst in eine lebenswerte Zukunft investieren

Wir leben Nachhaltigkeit. Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft liegt in unserer DNA. Mit einem Investment in nachhaltige Fonds der KEPLER-FONDS KAG gestalten wir schon heute die Welt von morgen mit.

Die Raiffeisen FondsPension: Jetzt Zukunft sichern

Die Raiffeisen FondsPension verbindet das Beste aus zwei Welten – den Schutz einer Lebensversicherung mit den Ertragschancen eines Fonds. Dank der Möglichkeit, jetzt auch in Ethik-Fonds zu investieren, hilft die Raiffeisen FondsPension nicht nur, Ihren Lebensstandard im Alter zu sichern, sondern auch eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu bewahren.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

WILL – die digitale Vermögensverwaltung von Raiffeisen

Geld anlegen und dabei in eine lebenswerte Zukunft investieren. Für jeden, der das will, gibt’s jetzt WILL: Mit der digitalen Vermögensverwaltung von Raiffeisen ist die Geldanlage so einfach wie nie! Schon ab einem Betrag von 10.000€ und mit der Möglichkeit des monatlichen Ansparens ab 100 €.

Zu beachten: Veranlagungen in Wertpapiere wie zB. Aktien, Anleihen, Fonds oder auch der FondsPension unterliegen marktbedingten Kursschwankungen und können mit Kursverlusten verbunden sein.

Ihr Berater/Ihre Beraterin informiert Sie gerne über neue Anlageprodukte von Raiffeisen OÖ in einem persönlichen Gespräch und klärt Sie näher über die Chancen und Risiken auf.

Stand: November 2021

Diese Werbung wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG zu Informationszwecken erstellt, ist unverbindlich und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Wünsche, Bedürfnisse oder Anlageziele. Sie ersetzt nicht die Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Aktuelle Prospekte (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live. at/disclaimer

Die Raiffeisen FondsPension ist ein Produkt der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Weitere Informationen sowie das Basisinformationsblatt (BIB) mit den wesentlichen Anlegerinformationen sind in Ihrer Raiffeisenbank erhältlich und auch unter www.raiffeisen-versicherung.at abrufbar. Vollständige und verbindliche Informationen finden Sie in den Antragsunterlagen und Versicherungsbedingungen. Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler.

Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsagent im Nebengewerbe, GISA-Zahl: 27508404; Agenturverhältnisse: Oberösterreichische Versicherung AG, UNIQA Österreich Versicherungen AG, Österreichische Hagelversicherung VVaG