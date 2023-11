Gute Zinsen, schlechte Zinsen: Wer profitiert in Zeiten hoher Inflation?

Die Zinsentwicklung und die Kredite, die Zinsen und die Anlage, Immobilien und die Konjunktur: Um diese Themen geht es beim OÖN-Geldtag am Freitag, 24. November. Die Veranstaltung findet im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz und auf dem Promenadenvorplatz im Flip2go-Bus der Sparkasse Oberösterreich statt.

Schon am Vormittag werden Finanzminister Magnus Brunner und Wiener-Börse-Vorstand Christoph Boschan mit Schülerinnen und Schülern aus Oberösterreich diskutieren.

Offizieller Beginn ist um 11.30 Uhr, ab diesem Zeitpunkt sind die Beratungstische in den Promenaden Galerien besetzt.

Den ganzen Tag finden spannende Gesprächsrunden statt. Nach jeder Runde besteht die Möglichkeit, Gold von der Münze Österreich zu gewinnen.

12 Uhr: Steigende Zinsen und mein Geld – trotzdem ein Verlust?

Mit Andreas Fellner (Partner Bank), Andrea Lang (Münze Österreich), Manfred Pammer (Athos Immobilien), Markus Weissörtel (WSS Vermögensmanagement) und Florian Beckermann (Interessenverband für Anleger)

12.50 bis 13.15: Warum soll man (Ihre) Aktien kaufen?

Mit Christoph Boschan (Vorstand Wiener Börse), Hartwig Löger (Vorstandsvorsitzender VIG AG) und Andreas Klauser (Vorstandschef Palfinger AG)

13.30 Uhr: Steigende Zinsen und die Finanzierung – was ist noch leistbar?

Mit Markus Auer (Vorstandsdirektor VKB), Klaus Kumpfmüller (Vorstandsvorsitzender Hypo Oberösterreich), Rudolf Eder (Bankhaus Spängler Linz), Andreas Pirkelbauer (Volksbank Oberösterreich) und Ulrike Weiß (Leiterin Konsumentenschutz bei der Arbeiterkammer OÖ)

14.20 bis 14.45: Warum soll man (Ihre) Aktien kaufen?

Mit Gerald Mayer (Vorstandsvorsitzender Austria Metall AG), Robert Machtlinger (Vorstandschef FACC AG), Thomas Winkler (Vorstandschef UBM Development)

Von 15 bis 16 Uhr: Was kommt nach der Rezession?

Mit Wirtschaftsprofessor Teodoro Cocca (JKU), Martin Seiter (Vorstandsdirektor Oberbank), Stefanie Huber (Vorstandschefin Sparkasse OÖ), Heinrich Schaller (Generaldirektor Raiffeisenlandesbank OÖ) und Helmut Nuspl (Schoellerbank)

Alle Informationen unter nachrichten.at/geldtag. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

