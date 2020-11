Geldtag 2020: Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Schicken Sie uns, was Sie zum Thema Geldanlage, Gold oder Immobilien wissen möchten, per E-Mail an wirtschaft@nachrichten.at

Das Motto lautet heuer "Das Ende der Dividende?". Wieder gibt es vier Gesprächsrunden:

13 bis 13.50 Uhr: Nachhaltige Geldanlage: Zukunft oder Etikettenschwindel? Mit Stefanie Christina Huber (Sparkasse OÖ), Christoph Wurm (VKB-Bank), Andreas Fellner (Partner Bank), Helmut Nuspl (Schoellerbank)

14 bis 14.50 Uhr: Ende der Dividende oder der bessere Zins? Mit Andreas Klauser (Palfinger), Heinrich Schaller (Raiffeisen Landesbank), Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank), Sebastian Wolf (Rosenbauer), Dietmar Reindl (Immofinanz)

15 bis 15.50 Uhr: Gold und Immobilien: Die Corona-Gewinner? Mit Andrea Lang (Münze Österreich), Wolfgang Stabauer (Öko Wohnbau), Manfred Pammer (Athos Immobilien)

16 bis 16.50 Uhr: Billig finanzieren: Worauf Sie in der Nullzinsphase achten sollten. Mit Ulrike Weiß (Leiterin AK-Konsumentenschutz), Josef Weißl (Oberbank) und Klaus Kumpfmüller (Hypo OÖ)

Die Diskussionen können auch später "nachgeschaut" werden.

